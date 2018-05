Immer mehr Aitracher pendeln

Immer mehr Menschen in Aitrach verlassen täglich ihren Wohnort, um zur Arbeit in eine andere Gemeinde zu fahren.

Das berichtet der SWR. Grundlage der Auswertung ist nach Senderangaben die Statistik der Pendlerverflechtungen, die von der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg erstellt wird und die dem SWR vorliegt. Sie bildet den Stichtag 31. Juni 2017 ab und basiert auf den Angaben von Firmen, die die Adressen ihrer Beschäftigten an die BA weiterleiten. Das bedeutet, dass hier nur sozialversicherungspflichtige Beschäftigte berücksichtigt werden. Andere mögliche Pendlergruppen werden hingegen von der Statistik nicht abgebildet. Dazu gehören Beamte, Selbstständige, Schüler und Studenten.

Stark gestiegen ist in Aitrach sowohl die Zahl der Ein- als auch der Auspendler. Obwohl es in der Gemeinde 921 Arbeitsplätze gibt, und damit ein Viertel mehr als 2013, ist die Zahl an Auspendler um 26 Prozent auf 895 gestiegen. Gleichzeitig nahm auch die Zahl an Einpendlern um 29 Prozent auf 694 zu. Mehr als jeder dritte Aitracher fährt zum Arbeiten nach Memmingen (326). Mit weitem Abstand folgt Leutkirch (100). Acht von zehn Aitrachern arbeiten damit auswärts.

Landesweit benutzen laut SWR 84 Prozent aller Pendler das Auto oder das Motorrad, um zur Arbeit zu kommen. In ländlichen Gebieten wie Aitrach dürften es sogar noch mehr sein, schreibt der Sender.