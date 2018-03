Iller-Putzete an Karsamstag

Auf private Initiative eines Fluss-Anwohners gibt es am Karsamstag, 31. März, in Aitrach eine Iller-Putzete. Fast zwei Dutzend Menschen haben sich bereits zum Mitmachen angemeldet. Mit dabei ist auch die Feuerwehr der Gemeinde.

„Ich wohne in der Hermann-Krum-Straße nahe der Iller“, erzählt Initiator Dietmar Weckwerth. „Mit meinem Labrador gehe ich oft an der Iller spazieren. Und der Müll, der dort herumliegt, sticht mir immer ins Auge.“ Flaschen aus Glas und Plastik, Dosen, Tüten, Papier, Taschentücher ... es gibt fast nichts, was der Aitracher dort nicht sieht. „Es ist nicht so, dass das alles von Spaziergängern bei uns im Ort stammt“, nimmt der Rettungsassistent des Roten Kreuzes Memmingen seine Mitbewohner ein Stück weit in Schutz. „Vieles davon wird angetrieben.“

Besonders ärgern ihn allerdings die vielen gefüllten Hundekotbeutel. Denn die müssten nicht sein, meint er, wenn die Gemeinde mehr Abfallbehälter dafür aufstellen würde. „Im Moment gibt es nur am Campingplatz einen. Das ist zu wenig“, sagt er. Am Karsamstag soll nun dem Müll zu Leibe gerückt werden. Mit 20 bis 25 Helfern rechnet der 53-Jährige. Sie haben sich bei ihm vor allem über die Facebookgruppe „Aitrach macht seine Iller sauber“ gemeldet. „Das wäre wesentlich mehr als vergangenes Jahr“, sagt Weckwerth erfreut. Damals rief er erstmals zur Iller-Putzete auf. „Wir waren zu siebt oder zu acht“, erinnert er sich.

Weckwerth hat dieses Mal auch die Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Aitrach. „Sie unterstützt uns mit einem Boot, sodass wir auch da Müll sammeln kommen, wo wir vom Ufer aus nicht hinkommen.“

Sauber gemacht werden soll im Bereich von Mooshausen bis zur bayerischen Landesgrenze. „Das sind rund sechs Kilometer“, schätzt Weckwerth. Viele helfende Hände sind da also höchst willkommen. Wobei Weckwerth die Bitte hat, dass sich Interessierte bis Donnerstag bei ihm anmelden. „Wir haben einen Sponsor gefunden, der uns mit Verpflegung versorgt, und der muss wissen, wieviel er bereitstellen muss.“ Dass genug Arbeit für alle Helfer da ist, darüber macht sich Weckwerth keine Sorgen. „Im vergangenen Jahr hatten wir am Ende 25 Müllsäcke gefüllt.“