Hunderte besuchen den ersten Aitracher Weihnachtsmarkt

Mehrere Hundert Besucher waren zum erstmals stattfindenden Weihnachtsmarkt in die Illertalgemeinde Aitrach gekommen. Die überwältige Resonanz der Bevölkerung überraschte sämtliche Beteiligte. Als hätten alle darauf gewartet, strömten und drängten Scharen von Menschen aller Altersklassen auf das Gelände rund um die Kirche in der Dorfmitte.

Auf dem Platz am Alten Pfarrhof und dem historischen Pfarrstadel, auf dem wöchentlich ein Wochenmarkt stattfindet sowie am Kirchengässle, waren neben den acht bestehenden Marktständen noch weitere zehn Aussteller hinzu gekommen, die mit ihren Warenangeboten für weihnachtliche Wohlfühlatmosphäre und Geschenkideen sorgten. Feil geboten wurden neben lukullischen Gaumenfreuden wie Punsch, Glühwein, Liköre, Honigschnaps und leckere Brotzeiten sowie vielfältige Geschenkideen wie Weihnachtschmuck, Strickwaren, Bekleidung, Modeschmuck, Metalldekorationen, Holzarbeiten sowie Kerzen und Imkereiartikel.

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung mit weihnachtlichen Musikbeiträgen von Mitgliedern der heimischen Musikkapelle und der Kinderflötengruppe „Die 4 Sterne“. Wie es sich für einen zünftigen Weihnachtsmarkt gehört, erschien dann von den jungen Besuchern bereits sehnsüchtig erwartet der Nikolaus mit seinem Begleiter Knecht Ruprecht auf dem Festplatz. Umringt von Kindertrauben schoben sich die beiden durch die Menschenmenge und verteilten neben guten Worten lecker gebackene Nikoläuse. Für die angstfreien Kinder war der rotgewandete Heiliger mit dem Rauschebart einer zum Anfassen und auf Augenhöhe ein wahrer Höhepunkt des Weihnachtsmarktes.

Total begeistert waren auch die Initiatoren und Organisatoren des Marktes, Tanja Kulovitsch und Roland Neumaier von der Gemeindeverwaltung. „Das hat alles prima geklappt und wurde von den Besuchern wie auch von den Betreibern sehr gut angenommen”, so der Leiter des Hauptamtes. Neben den im September gestarteten Wochenmarkt könnte auch der Weihnachtsmarkt eine feste Einrichtung im Jahresablauf der Gemeinde werden, so Neumaiers Prognose. Mit beigetragen zu dem angenehmen Ambiente haben einheitliche Buden, die man in Bad Wurzach ausgeliehen hatte, für Sicherheit im Eingangsbereich zum Marktgelände sorgten zwei kurzfristig von der Firma Manfred Graf hergestellte Betonquader mit Aitracher Emblemen. Diese sollen jedoch nach dem Einsatz nicht in der Versenkung verschwinden, vielmehr finden sie auch bei anderen Gelegenheiten Verwendung, so Neumaier.