Honig für Pflegekräfte: Diese Aktion hat die Heimathonig.de der Aitracher Helfenstein Ventures ins Leben gerufen. Wenn bei ihr zwei Gläser Honig zu jeweils drei Euro für Pflegekräfte gekauft wird, legt das Aitracher Unternehmen ein drittes Glas drauf. Mit der Dankeschön-Aktion will Heimathonig.de nach eigener Aussage die Arbeit der Pflegekräfte unterstützen. Heimathonig.de-Gründer Markus Helfenstein: „Wir können nicht die strukturellen Probleme in der Pflege beheben – aber wir können vielen Pflegekräften mit unserem Bio-Honig Kraft spenden und zeigen, wie dankbar wir sind.“ Das Team von Heimathonig.de hat die Aktion gemeinsam mit den Bio-Imkern Christine und Ivan Curic gestartet. Die Organsiatoren stehen nach eigener Aussage bereits mit der Oberschwabenklinik und weiteren Kliniken in persönlichem Kontakt und garantieren, dass der Honig richtig bei den Pflegekräften ankommt. Kontakt zur Aktion gibt’s telefonisch unter 07565 / 5054068 oder online unter

heimathonig.de/imker/danke