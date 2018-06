Hollywood in Aitrach

In die große weite Welt werden heuer wieder die Besucher der Aitracher Fasnet zu den verschiedenen Veranstaltungen in der Aitracher Festhalle geführt. Thematisierte man im vergangenen Jahr noch anlässlich der Fußball-WM den südamerikanischen Kontinent mit dem Motto „Rio, Samba, Zuckerhut – Das tut allen Narren gut“, steht in diesem Jahr die bunte Glitzerwelt Hollywoods auf dem Programm. „Hollywood – Reich und Sexy“ lautet das Motto. Passend dazu präsentiert sich einmal mehr die aufwendig ausgestattete Festhalle.

Zum letzten Fasnetwochenende geht in Aitrach nochmal richtig die Post ab, denn zum Endspurt der närrischen Zeit kommt vom Gumpigen Donnerstag bis zum Kehraus die Glitzer- und Glamourwelt der Filmmetropole Hollywood in die 2500-Seelengemeinde Aitrach. Einer der Höhepunkte ist auch heuer wieder der Narrensprung am Fasnetsamstag (14. Februar), bei dem sich mehr als 3500 Hästräger und Fußgruppen aus mehr als 30 Narrenzünften sowie zahlreiche Musikgruppen ab 14 Uhr in der Illertalgemeinde präsentieren. Mit dabei auch die traditionellen Fußgruppen. Deren Mitglieder sind die absoluten Trümpfe des Aitracher Gaudiwurms, sie verkörpern die typische Dorffasnet, die Aitrach weithin bekannt gemacht hat.

Das Motto Hollywood wird die Besucher auch bei den Bällen in der Festhalle begleiten. Wochenlang wurde intensiv an der Hallendekoration gearbeitet, und auch die Wagenbauer und Fußgruppen waren nicht untätig. Voll bepackt mit buntem Fasnetsbrauchtum will sich auch heuer die Narrenzunft zum 46. Mal präsentieren.

Weiberball ist am Donnerstag

Eröffnet werden die tollen Tage mit dem Weiberball am Gumpigen Donnerstag (20.30 Uhr). Die heimischen Garden mit Prinzenpaaren sowie Showtänzen und Einlagen der Roi- und Kellaweible sollen die Halle zum Beben bringen. Weitere Höhepunkte des Abends sind Auftritte der Guggamusik Kirchdorf, der Männergarde Ottobeuren und der Lumpenkapelle Taldorf. Für Live-Musik sorgt die Gruppe „Calypso“. Der Rußige Freitag ist der Tag der Befreiung. Zum einen werden die Schüler befreit, zum anderen wird der Gemeinderat samt Bürgermeister abgesetzt und die Narren übernehmen die Macht. Dies wird durch das Aufstellen des Narrenbaumes vor dem Rathaus um 18.30 Uhr zementiert. Nach der Machtübernahme bewegt sich der Fackelzug zur Festhalle, mit Narrengericht, Politikerschelte sowie buntem Programm.

Vor dem Aitracher Höhepunkt, dem Narrensprung am Samstag, trifft man sich Vormittags zum Zunftmeisterempfang. Den Zunftball (ab 20 Uhr) gestalten neben den Aitracher Gruppen die Showtanzgruppe Dettingen und die Allgaier Long Dongs. Und es gibt auch Live-Musik mit „Sound Celebration“.

Ein weiteres Highlight bietet das Showensemble „Joy of Voice“ unter der Leitung von Angelika Maier am Sonntagabend (ab 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr) Gemeinsam mit Bliems bunter Bühne und der „Dance Foundation Heimertingen“ geht es auf die musikalische Reise in die Weltmetropole.

Am Rosenmontag ist dann bei der SWR3-Dance-Night ab 21 Uhr (Einlass 19 Uhr) Abtanzen angesagt. Aber auch die ganz Jungen kriegen ihre Gaudi. Am Fasnetsdienstag organisiert der heimische Fanfarenzug ab 13.30 Uhr einen Ball für die kleinen Narren.

Zum Kehraus pilgern dann am Abend nochmals die Narren ab 19.30 Uhr in die Festhalle, danach erfolgt die traditionelle Beerdigung der Aitracher Fasnet.