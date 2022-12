Hier spielt die Musik

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 3. Dezember, fand das Gemeinschaftskonzert des Musikvereins Treherz und der Musikkapelle Lautrach im Pfarrstadel Aichstetten statt.

Den Auftakt des Konzertes bildete die Musikkapelle Lautrach mit dem Stück „Olympic Fire“. Mit den darauffolgenden Stücken „Dublin Pictures“ und „The Living Years“ verzauberte die Musikkapelle das Publikum. Das Highlight im ersten Programmteil war das gigantische Solo des Schlagzeugers Markus Bayer. Mit der Polka „Der Lieblingstrommler“ bewies Markus seine Trommelkünste. Abgerundet wurde die erste Hälfte des Konzertes mit dem Stück „Selection from the Greatest Showman“.

Nach einer kurzen Pause durften auch wir auf die Bühne und starteten die zweite Konzerthälfte mit dem spanischen Stück „Alcazar“. Darauf folgte das Solo unseres Flügelhornisten Herbert Rodi. Mit dem Stück „Besame Mucho“ hat unser Herbert das Publikum in seinen Bann gezogen. Nach der „New York Overture“, die den dunklen Konzertsaal erklingen ließ und mit einer Bilder-Diashow begleitet wurde, folgte das Stück „Return of the Vikings“. Dies wurde von unserer Newcomer Dirigentin Anika Wiedenmann dirigiert.

Für die Ehrungen war Rudolf Hämmerle vom Blasmusikkreisverband gekommen. Für zehn Jahre aktive Tätigkeit ausgezeichnet wurden: Abrell Manuela, Aumann Lorena, Burger Selina, Frener Veronika, Gapp Sina, Gapp Uli, Hartmann Michael, Menig Ines, Schmaus Ulrike, Sonntag Dominik, Sonntag Jana und Wiedenmann Anika. Zu den Geehrten für zwanzig Jahre zählten Bickel Melanie, Boneberger Karin, Fieseler Daniel, Merk Katja und Sauter Angela. Weiter ging es mit den Ehrungen für 30-jährige aktive Tätigkeit: Hau Hubert, Hierlemann Jürgen, Kiebler Erwin, Schneider Christa und Sonntag Anita. Für 40 Jahre geehrt wurde Ritter Rolf und für 50 Jahre Geser Wolfgang. Die gigantischen 60 Jahre erreichte August Burger, der nebenbei bemerkt unser zuletzt ernanntes Ehrenmitglied ist. Anschließend erhielten Angela Sauter und Anita Sonntag eine Urkunde für die 15-jährige aktive Tätigkeit im Ausschussteam.

Im nun folgenden Stück „Stal Himmel“ haben wir versucht, Sterne mit Hilfe einer Diashow zu inszenieren. Auch hier haben wir für den perfekten Flair den Konzertsaal verdunkelt. Abgerundet und beendet hat den Abend das Stück „Ein Leben Lang“.