Helmut Knittel geht in den Ruhestand

Stabwechsel beim Aitracher Unternehmen Klaus Multiparking: Nach 40 Jahren verabschiedet sich Helmut Knittel zum Monatswechsel in den Ruhestand. Knittel war fast sein ganzes Arbeitsleben lang bei dem Parkspezialisten aus Aitrach (Baden-Württemberg) im Einsatz und leitete das Unternehmen in den vergangenen 19 Jahren als einer von drei Geschäftsführern. Dabei verantwortete er die Bereiche Finanzen, Recht, Einkauf und Personal. Sein Geschäftsfeld übernimmt als Nachfolgerin Ilona Wachter-Gurski.

Mit dem Ausscheiden von Knittel schließt der Anbieter von Autoparksystemen laut Pressemitteilung eine besondere Art der Unternehmensnachfolge ab – wurden doch innerhalb weniger Jahre alle drei Geschäftsführerposten mit Führungskräften aus dem eigenen Haus nachbesetzt. 2015 übernahm Michael Groneberg die Geschäftsfelder von Günther Seiderer, zwei Jahre später wurde Norbert Fäßler Nachfolger von Wolfgang Schuckel. Auf Helmut Knittel folgt an der Unternehmensspitze mit Ilona Wachter-Gurski nun die erste Geschäftsführerin überhaupt in der Firmengeschichte des Allgäuer Unternehmens, das im Produktionswerk in Aitrach rund 230 Mitarbeiter beschäftigt. Bislang war Wachter-Gurski Leiterin Marketing und Vertrieb Innendienst.

Helmut Knittel hatte vor 40 Jahren als Buchhalter bei Klaus Multiparking begonnen. Im Laufe der Zeit wurden ihm sämtliche Rechtsangelegenheiten übertragen, bis er schließlich Prokurist und im Jahr 2000 Geschäftsführer des Unternehmens wurde. Zuletzt war er auch in der Funktion als Sprecher der Geschäftsleitung gegenüber dem Verwaltungsrat. Knittel bleibt dem Parkspezialisten auch im Ruhestand als Berater erhalten.