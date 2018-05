Grundschüler werden zu kleinen Indianern

Winnetou lässt grüßen, hat es beim jüngsten Kindertreff der Gemeinden Aitrach und Aich-stetten auf der Burgruine in Aitrach geheißen. Mehr als 20 Grundschüler nahmen an dem vom Kinder- und Jugendbüro und unter der Leitung von Julia Welsing organisierten Nachmittag teil.

Begrüßt wurden die Kinder am offenen Feuer von Trommelbauer Siegfried Tischer aus Dietmannsried und ganz nach indianischer Manier mit dem Wort „Hugh“, was soviel bedeutet wie Hallo. Wer ein richtiger Indianer sein möchte, der benötigt auch einen entsprechenden Namen. Und so durften sich die Kinder zunächst anhand von indianischen Betitelungen wie Sternentänzerin, Aufgehende Morgensonne oder Bärenschwester nicht nur einen ganz persönlichen Indianernamen heraussuchen, sondern diesen auch selber mit bunten Stiften auf ein Stück Leder, welches sie für den Rest des Nachmittags als richtigen Indianer auszeichnete, aufmalen.

Besonders große Freude zeigten die Grundschüler beim Trommeln, der indianischen Musikinstrumente. „Jede Trommel löst in jedem Menschen etwas anderes aus“, sagte Tischer, der sich als selbsternannter Schamane seit vielen Jahren mit dem Leben der Indianer auseinandersetzt und den Kindern die Bedeutung der Natur sowie der Tiere erklärte. Neben viel Getrommel, ganz nach der Art amerikanischer Völker, durften sich die Kinder auf weitere Programmpunkte des Nachmittags wie Spiele, eine Erzählgeschichte und über ein Friedensritual freuen, die von Welsing organisiert wurden.

Unterstützung erhielt die Kinder- und Jugendbeauftragte dabei unter anderem von ihrer Kollegin Sabine Misikowski sowie von drei Praktikanten. „Jedes der Kinder darf sich überlegen, in welchen Bereich es mehr Frieden geben könnte und das egal ob in der eigenen Familie, an der Schule oder in der gesamten Welt“, so Welsing.

Frische Luft macht Hunger. Auch an diese Tatsache hatten die Organisatoren gedacht. „Stockbrot und Würstchen am offenen Feuer zu grillen macht Spaß“, da sind sich die Kinder im Lager einig gewesen.

Als Andenken an den Indianernachmittag auf er Burgruine Aitrach durfte jedes Kind ein von Tischer gefertigtes Tipi mit nach Hause nehmen. „Vielleicht bleibt den Kindern das heut Erlebte etwas im Kopf“, so der Trommelbauer.