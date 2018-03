Gospelchor Aitrach „tourte“ durch fünf Kirchen

Der Gospelchor Aitrach ist seit rund 20 Jahren eine feste Größe in der Region, vor allem wenn es um adventliche Konzerte oder die Umrahmung von Gottesdiensten geht. Innerhalb eines Jahres hat der Chor eine kleine Tournee durch die Seelsorgeeinheit Aitrachtal gemacht. Am vergangenen Wochenende war der letzte von fünf Auftritten, wobei der Gospelchor in der Kirche von Altmannshofen die Samstagabendmesse feierlich gestaltete.

Selten hätte man die St. Vitus-Kirche in Altmannshofen so voll gesehen, meinten einige Gemeindemitglieder, während die rund 30 Sängerinnen und Sänger in Winterjacken einmarschierten und sich im Altarraum formierten. Pfarrer Ernst-Christof Geil hielt den vierten Fastengottesdienst, Lieder, Gebete und Fürbitten wurden vom Chor, von Solisten und teils zusammen von und mit den Kirchenbesuchern vorgetragen.

Neben den ausdrucksstarken Liedern der „Gloria Gospelmesse“ des zeitgenössischen norwegischen Komponisten Tore W. Aas waren besinnliche, aber auch schwungvolle Gospels sowie Lieder aus dem Gemeinde-Liederbuch „God for you“ zu hören. Vier Instrumentalisten begleiteten mit Piano, Gitarre, Bass und Schlagzeug. Zum Schluss gab es ein Segenslied und nach viel Beifall die Zugabe „O happy day“.

So ähnlich lief es 2017 auch in den Pfarrkirchen von Aitrach, Aichstetten und Mooshausen sowie 2018 in Treherz ab. Alle fünf Termine wurden in Absprache mit Pfarrer Geil für die Samstagabende festgelegt, damit viele Gemeindemitglieder mitfeiern können. Einen Wortgottesdienst mit Liedern zu gestalten, das war ein lang gehegter Wunsch von Birgit Werner, der Leiterin des Gospelchors Aitrach, die dabei von der weiteren Dirigentin Tanja Scheuch unterstützt wird.

„So entstand 2017 die Idee des Musikgottesdienstes unter dem Motto „Musik tut der Seele gut“, der in allen Pfarrgemeinden der Seelsorgeeinheit Aitrachtal stattfinden sollte. Zusammen mit unserem Chormitglied Hans Lachenmaier, zugleich Lektor und Wortgottesdienstleiter in Aichstetten, haben wir die Liedfolge und Gebete festgelegt und dabei die jeweilige Gemeinde und die Zeit im Kirchenjahr angepasst“, erläutert die langjährige Chorleiterin Birgit Werner.

Die Kollekte war immer für die Gemeinde bestimmt, der Kirchengemeinderat entschied, wofür die Spende verwendet werden sollte, wie zum Beispiel für den Kindergarten Altmannshofen. Der Gospelchor Aitrach sang gerne für Gottes Lohn und zur Freude der Kirchenbesucher.