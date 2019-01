Zwei Schecks in Höhe von jeweils 1300 Euro hat Isabel Cirillo vom Gospelchor Aitrach vor Weihnachten an die Spendenempfänger übergeben.

Die Spenden gingen an den Hilfsfonds „Familien in Not“ der evangelischen Kirche in Leutkirch, den Scheck nahm Pfarrerin Tanja Götz für die Kirchengemeinde in Empfang. Der Hilfsfonds unterstützt insbesondere sozial benachteiligte Familien mit Kindern in Leutkirch, zum Beispiel für den Einkauf von Kleidung und Schuhen.

Die zweite Spende erhielt die Aktion „Benny & Co. e.V.“, die Kinder und Jugendliche unterstützt, die an der unheilbaren Krankheit Muskeldystrophie Duchenne leiden. Benny & Co. erleichtert durch verschiedene Projekte den Betroffenen und deren Familien den herausfordernden Alltag.