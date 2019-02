Geschwindigkeitsmessgeräte sollen Sicherheit erhöhen

Während in ganz Deutschland derzeit über Geschwindigkeitsbegrenzung und Dieselfahrverbot diskutiert wird, werden in Aitrach Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in der Illertalgemeinde ergriffen. Nachdem bereits vor zehn Jahren fünf von der Jürgen-Pegler-Stiftung gestiftete Geschwindigkeitsanzeigetafeln installiert worden waren, von denen mittlerweile nur noch drei funktionieren, plant die Gemeinde, eine neue Anzeigentafel sowie ein Radarmessgerät anzuschaffen. Dies beschloss der Gemeinderat einstimmig in seiner jüngsten Sitzung.

Die drei verbliebenen Anzeigetafeln sind derzeit am Ortseingang Aitrach von Mooshausen, in Ferthofen sowie am Ortseingang Mooshausen von Haslach angebracht. Eine weitere, von der Gemeinde vor einigen Jahren beschaffte Geschwindigkeitsanzeige wurde in Mooshausen aus Richtung Tannheim montiert.

Hauptamtsleiter Roland Neumaier erläuterte dem Gremium Einzelheiten und Eigenschaften zu den neuen Messgeräten. Beide Geräte sind mobil, so dass sie wechselweise an verschiedenen Stellen in Aitrach und den Teilorten Mooshausen und Treherz angebracht werden können. Auf der Anzeigentafel wird die sichtbare Geschwindigkeit mit einem zusätzlichen Smiley angezeigt.

Bei dem Radargerät handelt es sich um ein sogenanntes Seitenradarmessgerät, ein unauffälliges Kästchen, das an Masten angebracht werden kann. Damit können in beide Fahrtrichtungen Geschwindigkeit, Fahrzeuglänge, Uhrzeit und Richtung aufgezeichnet werden. Dies kann dazu dienen, Hinweise aus der Bevölkerung, dass zu schnell gefahren wird, zu prüfen und gegebenenfalls bußgeldbewertete Geschwindigkeitsmessungen durch die Straßenverkehrsbehörde zu beantragen. Die Kosten der beiden Messgeräte belaufen sich auf 1730 beziehungsweise 2121 Euro.