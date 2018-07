Gemeinderat lässt Kanalnetz untersuchen

Wenn es in den Untergrund geht, wird es teuer. Diese Erfahrung musste auch die Gemeinde Aitrach machen, die im Rahmen der Eigenkontrollverordnung die Abwasseranlagen (Kanalisationen) überprüfen ließ, ob diese den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

Von unserem Mitarbeiter Olaf Schulze

Die Untersuchung in Aitrach wurde in drei Abschnitte unterteilt Jeweils in den Jahren 2009/2010 und 2011 erfolgten und erfolgen Überprüfungen an unterschiedlich langen Hauptleitungen, für 2009 waren dies zirka zehn Kilometer Hauptleitungen und etwa zwei Kilometer Anschlussleitungen. Dabei erhöhten sich die Kosten von 38000 auf 50000 Euro, dazu trug maßgeblich der erhöhte Anteil der Räumgutentsorgung bei (zwei Tonnen angesetzt, tatsächlich 16,6 Tonnen entsorgt).

Auch beim Untersuchungsabschnitt 2010 (sieben Kilometer Hauptleitungen) ist mit Kostensteigerungen zu rechnen. Lag die ursprüngliche Schätzung noch bei zirka 30000 Euro, liegt nun ein 54000 Euro teures Angebot auf dem Tisch. Dies erklärt sich zum einen mit erhöhtem Reinigungsaufwand, zum anderen sollen die Hausanschlussleitungen mit einbezogen werden, um einen Grundlagenplan des gesamten Ortsnetzes erstellen zu können (etwa 50 Prozent). Zu teuer, befand der Gemeinderat und beauftragte die Verwaltung, den Untersuchungsabschnitt 2010 ohne die Hausanschlussleitungen beschränkt auszuschreiben und dabei die Kostenobergrenze von 30000 Euro (in 2010 in den Haushalt eingestellt) einzuhalten. 2011 erfolgt dann die letzte vorläufige Untersuchung von zirka sechs Kilometern Hauptleitungen, (etwa 20000 Euro) und bis 2014 kann dann die Untersuchungen der Druckleitungen in den Außenbezirken Aitrachs erfolgen (etwa 5500 Euro).

Dann ist erst mal wieder Ruhe für Untersuchungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung, denn die Fristen für Wiederhollungsprüfungen betragen für sanierte Misch- und Schmutzwasserkanäle zehn Jahre und für sanierte oder schadensfreie 15 Jahre.