Gedenkstätte für Sternenkinder eingeweiht

- An der bewegenden, feierlichen Segnung und Einweihung einer Grab- und Gedenkstätte für Sternenkinder durch die beiden Pfarrer Christoph Stolz und Ernst-Christof Geil auf dem neuen Teil des Aitracher Friedhofes nahmen zahlreiche Bürger teil. Die Aitracher Gemeinderätin Carla Mayer erinnerte in ihrer Begrüßung, dass in Deutschland jede dritte Frau dieses Schicksal erleide und man diese in ihrer Trauer nicht alleine lassen dürfe.

Stimmungsvoll musikalisch umrahmt wurde die berührende Feierstunde von Julia und Andreas Buhr. Etwa 60 Personen würdigten mit ihrem Erscheinenden den außergewöhnlichen Anlass dieser Gedenkstätte, die an „Sternenkinder“ erinnern soll – in der Schwangerschaft Kinder, die weniger als 500 Gramm wogen und für die deshalb keine Bestattungspflicht gelte.

Lioba Abrell, Nadine Berger und Doris Maurer waren die Initiatorinnen, die sich zuvor in verschiedenen Gemeinden und Städten über ähnliche Einrichtungen informiert hatten. Die Intention der drei Aitracher Frauen, die selber etwas Schreckliches erlebt hatten: Es soll ein schöner, würdiger Platz vor Ort geschaffen werden, der für die Betroffenen ein „Raus aus der Scham-Tabu-Zone“ ermögliche und deren oftmalige Hilflosigkeit gegenüber der Gesellschaft zu überwinden helfe. „Der Platz soll eine Verbindung zwischen den Angehörigen und dem verlorenen Kind schaffen, ein Ort des Trostes, an dem die schmerzlichen Verluste betrauert und verarbeitet werden können“, so Doris Maurer in ihrer Einführungsrede.

Die Bildhauerin Lioba Abrell gestaltete die Stele aus hellem Jura.Marmor, die von bunten Glassternen an einer Edelstahlspirale umschwebt wird und die, von der Sonne beleuchtet, Licht und Farbe auf den Platz bringen. Der hohe Gedenkstein erhält die Inschrift „Unseren Sternenkindern”. Auf einer steinernen Ruhebank gleichen Materials ist die Inschrift „Gott zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen, Psalm 147” versehen. Die Gestaltung und die Inschriften wurden mit den Ortspfarrern Geil und Stolz abgestimmt. Die Bepflanzung in und um das Rundbeet mit Rasen, Vergissmeinnicht, Büschen, einer Hecke oder einem Baum wurde von Bauhofmitarbeitern anspruchsvoll angelegt. Bei der Realisierung der Gedenkstätte ist man bei den gemeindlichen und kirchlichen Institutionen auf „offene Ohren” hinsichtlich des Wunschortes, der Finanzierung und der zügigen Planung des Vorhabens gestoßen, Unterstützt wurde das Projekt auch mit Spenden heimischer Firmen und er Initiative Regenbogen.