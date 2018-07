Gartenfest in Treherz bietet viel Musik

Der Musikverein Treherz hat am Wochenende ein Gartenfest in Nestbaum veranstaltet.

Am Samstagabend spielte zunächst die Jugendkapelle Haitai, die aus Jungmusikern aus Haslach, Aitrach, Treherz und Aichstetten besteht. Im Anschluss folgte ein Stimmungsabend mit der Musikkapelle aus Legau.

Der Sonntag begann mit einem Feldgottesdienst, der von Pfarrer Ernst Geil zelebriert wurde. Von der Treherzer Musikkapelle wurde der Gottesdienst mitgestaltet und feierlich umrahmt. Von der Vorstandschaft begrüßte Roland Burger die zahlreichen Besucher. Zum Frühschoppen spielten die Leutkircher Altstadtmusikanten mit zünftiger Blasmusik auf.

Am Nachmittag übernahm der Musikverein Treherz sowie das Vororchester die Unterhaltung der Gäste. Die kleinen Besucher konnten sich schminken lassen oder sich in der Hüpfburg austoben. Am Sonntagabend sorgten die Illerblosen für tolle Stimmung zum Abschluss.