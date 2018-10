Fußweg beim Aitracher Bahnübergang wird asphaltiert

Fast fertiggestellt ist der neue Fußweg im Rahmen der Elektrifizierung der Bahnstrecke und den Umbaumaßnahmen am Bahnübergang „Schlossberg“ in Aitrach. Demnächst wird dort vom Köhlerweg aus noch eine Treppe eingebaut. Nach der Verlegung des Fußweges in Verlängerung zur Bahnhofstraße (Länge 50 Meter, Breite drei Meter) erhält dieser nun eine Tragdeckschicht für rund 4500 Euro. In diesen Zusammenhang wurden bereits zwei Lampenstandorte im Bereich des Weges angelegt. Zu deren Anbindung wurden ein Kabel verlegt sowie Fundamente und Anschlussarbeiten durchgeführt. Die Gesamtkosten hierfür liegen bei 4800 Euro.