Firma Klaus Multiparkung will erweitern

Die Firma Klaus Multiparking in Aitrach-Ferthofen beabsichtigt eine Betriebserweiterung ihres bestehenden Betriebes im Aitracher Gewerbegebiet „Ferthofen“. Die Aufstellung des Bebauungsplanes genehmigte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig. Damit wird das vorrangige Ziel der Gemeinde erreicht, die in der Ilertalgemeinde vorhandenen Gewerbegebiete zu erhalten und in angemessenem Rahmen weiterzuentwickeln, so Bürgermeister Thomas Kellenberger.

Die insgesamt 5,98 Hektar große Planungsfläche, auf der die Firma den bestehenden Betrieb zur Herstellung von Parksystemen und Doppelparkern vergrößern möchte, erstreckt sich in Richtung Westen vom Gewerbegebiet entlang der Kreisstraße L 260 Richtung Aichstetten. Des weiteren soll eine momentan als Sickergrube genutzte Teilfläche im nordwestlichen Teil als gewerbliche Fläche und die Versickerung künftig im südlichen Bereich geregelt werden.

Die als Gewerbegebiet vorgesehene Fläche beträgt dann 3,1 Hektar, die privaten Grünflächen, die teilweise als Flächen für die Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen genutzt werden, haben eine Fläche von 2,88 Hektar. Der Kompensationsbedarf für Eingriffe in das Schutzgut Boden von insgesamt 26,624 Quadratmetern beläuft sich auf 323 023 Ökopunkte. Die Ausgleichfläche hierzu ist teilweise südlich des Plangebietes vorgesehen. Zur frühzeitigen Öffentlichkeitbeteiligung wird der Plan nun vier Wochen zur Äußerung und Erörterung aufgelegt.