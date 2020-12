Firma „Klaus Kunststofftechnik“ spendet 2000 Euro an Sozialfonds

Das Unternehmen „Klaus Kunststofftechnik“ aus Aitrach hat dieses Jahr auf Kundengeschenke zur Weihnachtszeit verzichtet und stattdessen Spenden an soziale Zwecke getäötigt, teilt die Gemeinde Aitrach mit.

Bürgermeister Thomas Kellenberger freue sich über eine Spenden von 2000 Euro an den Sozialfonds der Gemeinde Aitrach, die ihm durch Geschäftsführer Walter Klaus überreicht wurde. Wichtig sei es Klaus gewesen, dass die Spende auch direkt in der Gemeinde ankommt, in der er sein Geschäft führt. Die Gemeinde unterstützt mit diesem Geld unbürokratisch soziale Projekte und soziale Härtefälle und insbesondere bedürftige Familie.