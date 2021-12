Feuerwehr rettet eingeklemte Autofahrerin

Eine Mazda-Fahrerin, die aufgrund von Schneeglätte gleich zweimal von der Fahrbahn abka, mmusste am Mittwochvormittag kurz nach 10.30 Uhr von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden.

Während sie auf der K 7927 von Haslach in Fahrtrichtung Mooshausen fuhr, geriet sie laut PRessemitteilung der Polizei zunächst in einer Rechtskurve ins Schleudern, prallte mit ihrem Auto gegen einen Baum am rechten Fahrbahnrand und wurde durch die Kollision nach links auf die Gegenfahrbahn abgewiesen. Von dort rutschte ihr Fahrzeug in eine Wiese und kam zum Stehen.

Durch den Unfall verkeilte sich die Fahrzeugtür derart, dass sich die 44-Jährige nicht mehr allein aus ihrem Fahrzeug befreien konnte und von der Feuerwehr geborgen werden musste. Danach wurde die leichtverletzte Frau zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden am Auto wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs durch einen Abschleppdienst kam es kurzzeitig zu einer Komplettsperrung der Fahrbahn zwischen Haslach und Mooshausen.