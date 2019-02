Feuerwehr Aitrach blickt bei Hauptversammlung positiv auf das vergangene Jahr zurück

Personell gut aufgestellt und ausgebildet sowie mit einem leistungsgerechten Fuhrpark, der im letzten Jahr mit einem nagelneuen Mannschaftstransportwagen vervollständigt wurde, präsentierte sich die Freiwillige Feuerwehr Aitrach heuer bei der Jahreshauptversammlung. In seinem ausführlichen Jahresrückblick blickte der Kommandant auf das vergangene Jahr zurück und sein Stellvertreter Christian Adam erläuterte die Abläufe der verschiedenen Einsätze in Wort und Bild.

Die Zeit der häufigen großen Brände sei vorbei, konstatierte Kreuzer. Dank vorbeugendem Brandschutz und Brandfrüherkennungsmethoden tendieren die Einsätze zu vielfältigen Bagatellbränden und vermehrt zur Bekämpfung von Umweltschäden. Natürlich war man auch wieder des öfteren bei Verkehrsunfällen auf der A96 eingesetzt, speziell in den Monaten, als die Autobahn nur einspaltig befahrbar war. Erstaunlich war, dass von Juli bis September kein einziger Alarm ausgelöst wurde was viele Feuerwehrleute verwunderte.

Gewöhnungsbedürftig seien immer noch einige Fehlalarme, speziell in der Turnhalle. Für Diskussion seitens des Veranstalters sorgte der Einsatz des Sondersignales während des laufenden Fasnetumzuges beim Aitracher Narrensprung. Dies sei grundsätzlich notwendig, so der Kommandant, man könne ja im Vorfeld nicht wissen, was da wirklich vorgefallen ist.

31 Mal musste man im vergangenen Jahr ausrücken, dazu kamen Gesamtübungen mit der Nachbarfeuerwehr Aichstetten und dem DRK-Ortsverein, Maschinisten Proben sowie diverse Lehrgänge. Personell sei man mit 49 Mitgliedern gut aufgestellt und mit 21 Jugendfeuerwehrlern sei der Unterbau vorhanden. Großen Zuspruch findet auch die Kinderfeuerwehr, hier sind insgesamt 26 Mädchen und Buben dabei. Viel Zeit wurde in Aus- und Fortbildung investiert, trotzdem kamen auch diverse Freizeitaktivitäten wie mehrtägige Hüttenaufenthalte und Besuche bei befreundeten Wehren im Ausland nicht zu kurz. Ein weiteres Highlight war die Fahrzeugweihe des neuen Mannschaftstransportwagens mit anschließendem Bürgerempfang.

Simon Buchmann umriss die Aktivitäten der 21 Mitglieder der Jugendfeuerwehr, die unter anderem hervorragende Ergebnisse bei sportlichen Veranstaltungen erzielten. Zudem erhielten sie das fachliche Rüstzeug. So werden in seiner Truppe derzeit sechs Sechzehnjährige für die aktive Truppe vorbereitet. Bei der Kinderfeuerwehr stehen Spaß und Spiel an erster Stelle. Viele fleißige Helfer sorgen für Wohlfühlatmosphäre, so Martin Speckle.

Nicht untätig war auch die Mooshausener Löschgruppe, neben zwei Übungen und weiteren Versammlungen sorgten sie für den Anstrich ihres Feuerwehrhauses und die Grünpflege drum herum.

Bürgermeister Thomas Kellenberger lobte die Zuverlässigkeit und die Professionalität der Wehr zudem habe ihn die Qualität vom neuen Mannschaftstransportwagen beeindruckt. Die Weihe mit dem anschließenden Bürgerfest sei Beweis für den Zusammenhalt in der Gemeinde. Der Bevölkerungszuwachs in der Gemeinde Aitrach bedeute Mehrarbeit für die Feuerwehr aber auch die Möglichkeit der Personalverstärkung. Die Gemeinde habe immer ein Ohr für die Wünsche und Anliegen der Wehr, immerhin entstünden Kosten für die Gemeinde von 35 Euro pro Einwohner.

Der Gemeindechef beförderte Sebastian Kreuzer zum Löschmeister und Tobias Sepp zum Oberfeuerwehrmann. Für 25-jährige aktive Mitgliedschaft wurde Reiner Geromiller von Michael Klotz geehrt. Der stellvertretende Kreisbrandmeister verlas und überreichte die Ehrenurkunde und heftete das Ehrenzeichen des Landes in Silber an die Dienstuniform des Geehrten. Der Versammlung wohnte auch der neue Leutkircher Polizeichef Achim Staudenmaier sowie die Vorsitzenden von Aitracher Vereinen und Mitglieder des Gemeinderates bei.