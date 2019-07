Dem Polizeirevier Leutkirch ist am Montag gegen 21.30 Uhr ein Brand in der Neue-Welt-Straße gemeldet worden. Vor Ort konnte die Polizei und die bereits alarmierte und eingetroffene Freiwillige Feuerwehr Aitrach Entwarnung geben. Bei dem gemeldeten Brand habe es sich lediglich um brennendes Holz in einer Feuerschale gehandelt. Die Feuerschale stand in einem Garten in der nahe gelegenen Flößerstraße.