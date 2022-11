Familie Traub hat ein „Schwalbenfreundliches Haus“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eigentlich sind Rauch- und Mehlschwalben Kulturfolger des Menschen. Doch heute haben sie es extrem schwer und sind daher kaum noch bei uns zu finden: Durch Sanierungsmaßnahmen werden die Nester beseitigt. Aufgrund des Insektensterbens finden die wenigen Schwalben kaum noch Futter, und Lehmpfützen, die Schwalben zum Nestbau benötigen, gibt es auch kaum noch.

Ganz anders ist es im Bauernhof von Familie Claudia und Peter Traub in Mooshausen. Hier sind die Bedingungen für Schwalben optimal. Daher haben in diesem Jahr 33 Mehlschwalbenpaare an der Stallwand und 51 Rauchschwalbenpaare vor allem im Jungviehstall gebrütet, in vielen Fällen sogar zwei Bruten mit je circa vier Jungvögeln. Wir hoffen, dass es die über 500 Schwalben der Familie Traub geschafft haben, sicher im Überwinterungsgebiet in Afrika, südlich der Sahara, anzukommen und freuen uns schon auf ein Wiedersehen im März 2023.

Bis dahin haben auch Sie Zeit, Ihr Haus schwalbenfreundlich zu gestalten. Wertvolle Tipps hierzu finden Sie auf www.nabu.de, Suchbegriff „Schwalben“.