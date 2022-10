Fahrzeug gerät ins Schleudern

Eine mittelschwer verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 45 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen Mitternacht auf der A 96 ereignet hat. Das teilt die Polizei mit. Aus noch unbekannten Gründen geriet der 27-jährige Fahrer eines BMW auf Höhe der Anschlussstelle Aitrach in Fahrtrichtung Memmingen nach rechts auf den Grünstreifen. Beim Versuch gegenzulenken geriet der Wagen außer Kontrolle und schleuderte auf den Kontrollstreifen an der Ausfahrt. Dort kollidierte er zunächst mit einem Verkehrszeichen, das er aus der Verankerung riss. Im weiteren Verlauf wurde der BMW gegen einen Daimler, der bereits seit geraumer Zeit auf dem Kontrollstreifen abgestellt war, geschleudert. Von dort erneut abgeprallt, kam der BMW schließlich in der angrenzenden Wiese zum Stillstand. Der 27-Jährige wurde von einer Rettungswagenbesatzung in eine Klinik gebracht. Um den BMW sowie um den Daimler kümmerten sich Abschleppunternehmen.