Fahrzeug brennt auf der A96

In der Nacht zum Sonntag hat ein Fahrzeug auf der Autobahn 96 in der Nähe von der Gemeinde Aitrach in Richtung Lindau gebrannt. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten dies gegen 1.27 Uhr den Rettungsdiensten, berichtet das Polizeipräsidium Ravensburg.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Währenddessen musste die A96 gesperrt werden.

Nach Erkenntnissen der Polizei stand das Fahrzeug bereits seit längerer Zeit an der Brandstelle. Personen seien nicht verletzt worden. Derzeit wird noch ermittelt, wie es zum Brand kam.