Evangelische Kirchengemeinde feiert Gemeindefest

Traditionell feiert die evangelische Kirchengemeinde Aitrach ihr Gemeindefest, das in den 1970er-Jahren als Kirchenfest ins Leben gerufen wurde. Als idealen Festort wählte man damals die Kirchenwiese hinter dem Gemeindehaus an der Illerstraße. Dort wird auch heuer wieder am Sonntag, 1. Juli, gemeinsam gefeiert.

Das diesjähriges Gemeindefest startet um 10 Uhr mit einem Gottesdienst im Freien hinter dem Pfarrhaus an der Illerstraße. Dabei wird Ortspfarrer Christoph Stolz den neuen Konfirmanden ihre Bibeln überreichen.

Dieses Jahr bekennen sich zwölf junge Leute zu ihrem Glauben. Nach dem Gottesdienst können dann die Besucher gleich sitzen bleiben, zum gemütlichen Beisammensein unter schattigen Bäumen. Zum musikalischen Frühschoppen spielt Hans Schmölz aus Dietmannsried-Überbach mit drei weiteren Musikanten auf.

Ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen und am Nachmittag Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Die Kinder können sich derweil auf verschiedenen Spiel-und Spaßstationen austoben und sich unter anderem sportlich am beliebten Kletterbaum einen Preis ergattern.

Neben dem mit vielen Überraschungen bestückten Kletterbaum, gibt es zahlreiche weitere Angebote für die jungen Besucher: Basteln, Spielen und Sporteln sind angesagt, zur Auswahl stehen einen Basteltisch und verschiedene Spiele wie Pedalo, Riesenmikado, Indiaka, Frisbees und Fußball.

Und falls der Wettergott nicht mitspielt, geht’s dann auch noch zum Weiterfeiern in das Gemeindehaus nebenan. (olas)