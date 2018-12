Es gibt sie wirklich: Das hat es mit der Gänsebratenspitze auf sich

Ein ehemaliges Pflegeheim in der Karl-Bonhoeffer-Straße in Neresheim soll laut Polizei am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr in Flammen gestanden haben. Das Haus war zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht mehr bewohnt. Der Brand verursachte eine starke Rauchentwicklung, so dass die Bevölkerung gebeten werden musste, die Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Im Einsatz befanden sich 80 Feuerwehrleute aus Neresheim und den Teilorten. Zur Unterstützung der Neresheimer rückte auch die Feuerwehrabteilung aus Aalen-Ebnat an.