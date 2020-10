Einladung zur Demokratiekonferenz

Die Partnerschaft für Demokratie Leutkirch-Aichstetten-Aitrach „Demokratie leben!“ lädt am Dienstag, 3. November, zu einer Demokratiekonferenz nach Aitrach ein. In der Mehrzweckhalle soll dort ab 17 Uhr unter dem Motto „Demokratie vor Ort? – Wir machen das!“ darüber gesprochen werden, wie die Teilnehmer das Zusammenleben gestalten wollen und können, heißt es in der Pressemitteilung. Anmeldungen unter Angabe der Straße, Hausnummer und der Zahl der Teilnehmer eines Haushalts sind möglich unter der Nummer 0151 / 75062791 oder per E-Mail an maria.hoenig@stiftung-st-anna.de