Eine Parkgarage mit Holzboden

Eine Garage mit Wow-Effekt: Das hat die Aitracher Firma Klaus Multiparking nach eigenen Angaben für das Lindauer Yacht-Hotel Helvetia realisiert. Bis zu 15 Auto können dort nun parken, und das besonders stylish. Denn der Boden der Garage ist aus Holz – wie auf einer Yacht.

Klaus Multiparking hat außerdem in die 120 Quadratmeter große Garage zwei seiner Parksysteme kombiniert. Dank der zwei Unterflur-Parker MultiBase U10 verschwinden zwei Autos komplett unter der Erde. Die Parksysteme lassen sich dabei unsichtbar und nahtlos im hölzernen Garagenboden versenken. So sind sie entweder überfahrbar oder ihre Oberflächen dienen als zusätzliche Stellplätze. Sechs weitere Autos finden in zwei dahinterliegenden Premium-Parkern MultiBase 2072i Platz.

In der Parkgarage gibt es auch Ladestationen für Elektro-Fahrzeuge. Mit mehreren hunderttausend realisierten Stellplätzen sowie 65 Vertriebspartnern auf allen Kontinenten ist Klaus Multiparking nach eigenen Angaben einer der führenden Anbieter von Autoparksystemen. Das Unternehmen beschäftigt im Produktionswerk in Aitrach rund 230 Mitarbeiter.