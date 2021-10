Eine großzügige Spende

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Berufsbildende Schule Bad Neuenahr-Ahrweiler (BBS) ist unter schwierigen Bedingungen in das neue Schuljahr gestartet. Die Gebäude der Schule sind von den Auswirkungen der Flutkatastrophe stark betroffen. Dennoch findet der Unterricht statt – die Klassen der BBS sowie die Verwaltung der Schule sind derzeit an mehreren Ausweichstandorten untergebracht. Mit einer Spende in Höhe von 15.000 Euro unterstützt die Siegfried Gebhart Stiftung aus Aitrach im Allgäu den Förderverein der BBS, um den aufwendigen Schulalltag zu erleichtern. Die Stiftung wurde von dem Unternehmer Siegfried Gebhart ins Leben gerufen. Stiftungszweck ist es, junge Menschen zu unterstützen, damit sie ihren Platz in der Gesellschaft finden und ihre Berufsausbildung erfolgreich absolvieren können.

„Als uns die Nachrichten und Bilder aus dem Ahrtal erreichten, waren wir tief betroffen. Wir wollten dort helfen, wo die Not am Größten ist und haben unsere Kontakte vor Ort angesprochen. Dank eines Hinweises des uns verbundenen Engie-CEO Manfred Schmitz entstand der Kontakt zur BBS“, erklärt Peter Bresinski, Stiftungsratsvorsitzender der Siegfried Gebhart Stiftung, anlässlich der symbolischen Scheckübergabe am 25. September. Die Spende soll zur Anschaffung von Notebooks verwendet werden. „Ich freue mich sehr, dass wir unsere flutgeschädigten Schülerinnen und Schüler dank der großzügigen Spende der Siegfried Gebhart Stiftung mit neuer Technik ausstatten können“, sagt Schulleiterin Gundi Kontakis, die die Spende am Ausweichstandort in Mayen entgegennahm.