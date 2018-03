Einbrecher entwenden Bargeld

Bargeld in unbekannter Höhe haben unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag entwendet. Wie die Polizei berichtet, stiegen die Unbekannten über zuvor aufgehebelte Fenster in ein Firmengebäude in der Straße „An der Chaussee“ ein und brachen mehrere Automaten auf, aus denen sie das Bargeld entnahmen. Personen, die verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, zu melden.