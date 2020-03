Ein Schlüsselbund und eine Biberfalle

„Umweltaktion 2020“ hieß es dieser Tage in Aitrach und in Urlau. Freiwillige machten in Aitrach entlang des Illerufers sauber und räumten am Regenrückhaltebecken in Urlau den Müll weg.

Zu sechst machte sich eine Gruppe um Organisator Dietmar Weckwerth auf den Weg, um die Iller im Bereich Aitrach von Unrat zu befreien. „Sehr schön ist, dass sich von Jahr zu Jahr weniger Müll dort ansammelt“, schreibt Weckwerth. „So haben wir bei der ersten Aktion knapp 30 Müllsäcke befüllt und dieses Jahr waren es nur noch zehn.“ Gefunden worden seien hauptsächlich Kunststoffteile sowie sogar noch gefüllte Kunststoffflaschen.

„Am Ende der südlichen Wegstrecke unserer Aktion mussten wir leider eine Drahtkäfig entfernen, die sich als Biberfalle herausgestellt hat“, berichtet er weiter. Die Falle sei mit Drahtstacheln versehen, war aber nicht fest verankert.

Die in großen Beuteln gesammelte Müll wurde an vereinbarten Stellen abgelegt, dort holte ihn der Bauhof der Gemeinde ab.

Nahezu zeitgleich fand am Rückhaltebecken von Urlau solch eine Aktion statt. Vier Frauen und ein Mann haben das Areal um und im Becken von weggeworfenem Müll befreit. „Dabei wurde auch ein Schlüsselbund gefunden, Höhe Einlauf, etwa 100 Meter Richtung Auslauf auf der linken Seite vom Einlauf gesehen. Er war an einem Baum festgebunden“, berichtet Birgit Stelzer.

Sie und ihre Mithelfer hätten zwar diesmal weniger Müll gefunden als im vergangenen Jahr, „aber doch noch zuviel“. Sie appelliert daher an alle mehr Verantwortung für die Natur zu übernehmen.