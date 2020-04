Ein Aitracher Einbrecher ermittelt

Teilweise geklärt worden ist vom Polizeirevier Leutkirch der Einbruch in einen Lebensmittelmarkt am frühen Morgen des 21. November 2019 in Aitrach.

Im Rahmen der Spurenauswertung konnte eine seinerzeit am Tatort gesicherte DNA-Spur einem 25-jährigen Mann zugeordnet werden, der im Verdacht steht, als Mitglied einer ausländischen Bande für eine Reihe weiterer Einbruchsdiebstähle in ganz Deutschland verantwortlich zu sein. Der Tatverdächtige ist aktuell unbekannten Aufenthalts, nach ihm wird europaweit gefahndet. Zu den zwei Mittätern liegen weiterhin keine Hinweise vor.

Bei der Tat war damals ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro entstanden. Drei maskierte Täter hatten in der Nacht die Glastür des zu einem Lebensmittelmarkt gehörenden Getränkemarkts eingeschlagen und waren in das Gebäude eingedrungen. Sie stahlen dort gelagerte Ware.

Die Täter wurden durch zufällig am Tatort vorbeikommende Zeugen gestört und flüchteten mit einem schwarz lackierten Audi mit Ravensburger Kennzeichen zur nahegelegenen Autobahnanschlussstelle Aitrach, wo sie auf die Bundesautobahn A96 in Richtung Lindau auffuhren. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen damals erfolglos.