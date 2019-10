DRK sammelt Blutspenden in Aitrach

Das Deutsche Rote Kreuz bittet um eine Blutspende am Dienstag, 5. November, von 15 bis 19.30 Uhr in der Turn- und Festhalle, Oberhauser Weg 12, in Aitrach. Blutspender müssen zwischen 18 und 72 Jahre alt sein, Erstspender dürfen höchstens 64 Jahre alt sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen und den Personalausweis mitbringen.