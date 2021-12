Drei Verletzte nach Kollision mit einem Sattelzug

Beim Zusammenstoß eines Pkw mit einem Sattelzug am Sonntag gegen 10.45 Uhr auf der A 96 wurden drei Insassen des VW leicht verletzt.

Der 32-jährige Lenker des VW Sharan war zusammen mit seiner Familie auf der Überholspur in Fahrtrichtung Memmingen unterwegs, als ein 51 Jahre alter Sattelzuglenker mit seinem Lkw plötzlich auf die linke Spur wechselte. Mutmaßlich, so die Polizei, übersah der 51-Jährige den VW. Dieser kollidierte mit dem Auflieger, dadurch drehte sich der Pkw und kam nach einem weiteren Zusammenstoß mit dem Heck des Sattelzugs an der Mittelschutzplanke zum Stehen.

Die drei Insassen des VW, unter ihnen ein 13 Monate altes Mädchen, wurden dabei leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden, größere Verkehrsbehinderungen blieben jedoch aus. Der nicht mehr fahrbereite VW wurde vom Abschleppdienst aufgeladen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von laut Polizei cirka 11 000 Euro.