Diskussionsrunde zur Bundestagswahl

Es ist schon langjährige Tradition, dass die Volkshochschule Aitrach vor Bundes- und Landtagswahlen jeweils eine Podiumsdiskussion zu aktuellen politischen Themen veranstaltet. Eingeladen werden stets die Direktkandidaten der Parteien, die sich in Bundestag oder Landtag der Wahlkreise befinden, zu denen die Gemeinde Aitrach gehört. Nachdem im vergangenen März die geplante Podiumsdiskussion zur Landtagswahl Baden-Württemberg Corona zum Opfer fiel, hofft die VHS Aitrach, dass ihr vor der Bundestagswahl dieses Schicksal erspart bleibt.

Am Montag, 13. September, besteht die Möglichkeit, die Direktkandidatinnen und -kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien des Wahlkreises Biberach sowie deren politische Meinungen und Vorstellungen während einer Podiumsdiskussion kennenzulernen. Ihre Teilnahme zugesagt haben: Josef Rief (CDU), Anja Reinalter (Grüne), Florian Hirt (FDP), Rebecca Weißbroth (AfD), Rainer Schaaf (Die Linke). Für den verhinderten SPD-Kandidaten Martin Gerster springt SPD-MdB Karl-Heinz Brunner ein. Die Diskussionsrunde beginnt um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle in Aitrach unter der bewährten Leitung von Gottfried Härle aus Leutkirch.

Die Veranstaltung findet nach der gültigen Corona-Verordnung statt. In der Halle gilt 3G und Maskenpflicht.