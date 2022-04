Der Musikverein Treherz sagt Danke

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 11. März fand die Generalversammlung über das Jahr 2021 des Musikverein Treherz statt. Sie wurde musikalisch von unseren Jungmusikanten, unter der Leitung von Anika Wiedenmann, eröffnet. Danach moderierte Dominik Sonntag (Mitglied des Vorstandteams) die Generalversammlung an. Insbesondere begrüßt wurde der Aitracher Bürgermeister Thomas Kellenberger sowie alle Mitglieder. Im Anschluss daran, gab es eine Gedenkminute für alle verstorbenen im Jahre 2021 (Monika Gapp und Hermann Jeni - beide förderndes Mitglied).

Es folgten die Berichte der Schriftführerin (Manuela Abrell), der Jugendvertreterin (Sina Gapp), der Kassiererin (Anita Sonntag) sowie dem stellvertretenden Dirigenten (Wolfgang Gapp).

Der Bericht der Vorstandschaft wurde von Angela Sauter (Mitglied des Vorstandteams) vorgetragen. Sie dankte allen Musikanten, die mit einer Impfquote von 100 % Proben ohne besondere Einschränkungen möglich machten. Sie bedankte sich insbesondere bei unseren drei Ersatzdirigenten: Wolfgang Gapp, Rolf Ritter sowie Anika Wiedenmann, die alle immer ohne zu zögern eingesprungen sind. Ebenfalls wurde allen Helfern und Spendern für den Umbau des Unterholzstübles gedankt. Auch galt ihr Dank an alle Musikanten für den Zusammenhalt und die gute Zusammenarbeit sowie dem Ausschussteam. Ein Einblick in das Jahr 2022 gab sie auch, in dem sie bekannt gab, dass ein Konzert mit Ehrungen im Herbst und das Gartenfest im Sommer auf jeden Fall geplant ist.

Im Anschluss daran erfolgten die Neuwahlen. Ausgeschieden aus dem Ausschussteam sind Tobias Menig und Daniel Fieseler (beide waren Beisitzer). Nachfolgend haben sich zur Wahl aufstellen lassen Katja Merk und Alexander Rodi (als Beisitzer). Alle anderen Vorstands- und Ausschussmitglieder wurden erneut gewählt.

Zuletzt wurde unser längster aktiver Musikant August Burger als Ehrenmitglied ernannt. Dies hat er sich nach nun 60 Jahren aktiver Mitgliedschaft verdient. Es wurden zu seinem Gedenken die „Best Moments“ von August in Bildern und Videos abgespielt. Wir sagen dir DANKE, August.

Dies beendete unser Jahr 2021. Hoffen wir, dass das Jahr 2022 erfolgreich mit vielen Proben und Auftritten wird.