Das Kulturprojekt Aitrach setzt sich für Kultur am Ort ein

Den Aitrachern etwas bieten, das hat sich das „Kulturprojekt Aitrach“ zum Ziel gesetzt. Das Team um Berta Frey, Peter Beuter, Bernhard Miorin und Edgar Müller sucht gezielt nach Künstlern aus der Umgebung, um ein möglichst vielfältiges Programm auf die Beine zu stellen.

Zuletzt sammelten sich rund zwei Dutzend Interessierte in der Mehrzweckhalle in Aitrach, um den Songs und Geschichten mit Harald Oberle zu lauschen. Ein bisschen nervös sei er schon, sagte Oberle, als er mit der Gitarre das kleine Podium bestieg. Das sei sein Konzert mit dem längsten Vorlauf, denn Corona hatte ihn zu einer langen Zwangspause verdonnert. Es wurde ein entspannt-spannender Abend, fast ein bisschen ein Übersetzungsseminar.

Harald Oberle ist ein Geschichtenerzähler, ganz wie das Programm versprochen hat. Entlang der Balladen von Melissa Etheridge, Glen Hansard und Bruce Springsteen führte er die Zuhörerschaft in die Inhalte der Lieder, ohne daraus ein Übersetzungs-Besserwisser zu sein.

Das geht ins Mark

Ins Mark ging „Blood begins to dry, finger on the trigger, we`re just trying to survive“ wie Bruce Springsteen gegen den Irak-Krieg angesungen hat. Oder die Geschichte der Schwarzbrenner in Kentucky, die dann auf den „Straßen des Donners“ vor der Polizei abgehauen sind. Und voller amerikanischer Zuversicht: „lead me to what I believe to be the promised land!“ Gleich am Anfang „ I have a dream“ und ganz am Schluss „gently we row“.

Diese Zeilen umrahmen eben auch den Einsatz der Leute von Kulturprojekt Aitrach. Der Traum ist: „In Aitrach soll halt auch was geboten werden, die Leute müssen nicht unbedingt woanders hin fahren“, sagt Berta Frey.

Ein stimmungsvolles Ende

Mit der Weihnachtsgeschichte von und mit Karl Münsch geht das Kulturprogramm 2021 in Aitrach am 19. Dezember stimmungsvoll zu Ende. Die musikalische Umrahmung übernehmen Ulrike Gratzl an der Harfe und Ruth Sophie Schmaus mit der Flöte. Das wird bestimmt eine familienfreundliche Veranstaltung.