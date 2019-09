Danke an Integrationshelfer

Ohne die Hilfe vieler Ehrenamtlicher wäre die Integration von Geflüchteten in Aitrach und Aichstetten bisher nicht so gut verlaufen. Davon ist auch Integrationsmanagerin Elfriede Reitz überzeugt. Wie Partnerschaft für Demokratie Leutkirch-Aichstetten-Aitrach mitteilt, schenkte sie deshalb zwei Engagierten – stellvertretend für zahlreiche weitere – auch Blumen, um „Danke“ zu sagen. „Demokratie leben!“ hatte in der Woche des bürgerschaftlichen Engagements dazu aufgerufen, Ehrenamtlichen einmal für ihren Einsatz zu danken und dabei Blumen zum Weiterverschenken verschenkt.

Verdient hat so eine Blume laut Mitteilung auch Monika Mitter. Wenn die Aichstettenerin ihre Ehrenämter aufzählt, ist es eine lange Liste: Von der Kernzeitenbetreuung an der Grundschule Aichstetten über ihre Arbeit als Jugendschöffe sowie als Mitglied im Vorstand des Freundeskreises für das Seniorenzentrum Aitrach – sie ist viel beschäftigt. Und auch Elfriede Reitz kann in Integrationsfragen auf sie zählen, erzählt die Integrationsmanagerin. „Ich denke halt immer, wenn ich in einem anderen Land wäre, zu wem würde ich gehen“, sagt Monika Mitter schlicht.

Genauso sieht es Kurt Hartschuh, der ebenfalls eine Dankes-Blume bekommt. 2015 kamen 28 junge gambische Männer nach Aitrach – „und er hat es geschafft, sie alle in Arbeit zu bringen“, so Reitz. „Es hat mich einfach interessiert, wie sich jemand fühlt, der aus einem anderen Land nach Aitrach kommt“, erzählt Hartschuh. Es sei viel Arbeit gewesen, aber die Geflüchteten seien bereit gewesen zu lernen – egal ob es um die deutsche Sprache oder die Regeln in Sachen Pünktlichkeit ging. „Natürlich gab es da Bedenken, auch in der Nachbarschaft, aber das hat in Aitrach wirklich gut funktioniert“, sagt der ehrenamtliche Integrationshelfer.

Ein paar „Ausreißer“ habe es gegeben, ein Geflüchteter habe im örtlichen Supermarkt geklaut, ein anderer habe schlicht „durchgedreht“. „Aber das ist nicht die Gesamtsituation“, betont Hartschuh. Die Geflüchteten gehörten mittlerweile einfach zum Stadtbild, Unstimmigkeiten und Ängste seien abgebaut – auch und vor allem dank des Einsatzes der Ehrenamtlichen, heißt es.