Dank für wunderschöne Jahre im Seniorenzentrum Aitrach

Im Rahmen einer Feierstunde während des diesjährigen Herbstfestes im Seniorenzentrum Aitrach konnten Markus Lauxmann, Kaufmännischer Vorstand der Zieglerschen, und Slavica Tillich, Leiterin des SZ Aitrach, einen Scheck in Höhe von 5.000 Euro in Empfang nehmen.

Eine im vergangenen Jahr verstorbene Bewohnerin das Seniorenzentrum Aitrach in ihrem Testament bedacht. Das Ehepaar Abel, enge Freunde der Verstorbenen, und deren Erben kamen dem Wunsch der alten Dame gerne nach, da diese im Seniorenheim Aitrach wunderschöne Jahre verbracht hatte.

Zu den Ehrengästen der Feierstunde zählten auch Aitrachs Bürgermeister Thomas Kellenberger und der Vorsitzende des Freundeskreises, Dieter Müller.

Einrichtungsleiterin Slavica Tillich hob in ihrer Ansprache hervor, wie liebevoll und stetig sich Renate und Eberhard Abel in den Jahren des Aufenthalts der Erblasserin um diese gekümmert hatten. So sei ein enger Kontakt zum Seniorenheim entstanden. „Ich freue mich sehr über diese Spende, denn jede Zuwendung tut unserer Einrichtung gut und wird in vollem Umfang zum Wohl der Menschen, die hier leben, verwendet“, versicherte Tillich.

Markus Lauxmann dankte den Eheleuten Abel für ihr besonderes Engagement und lobte in seinem Grußwort das im Seniorenheim herrschende Wir-Gefühl. „Wir haben eine hoch motivierte und engagierte Mitarbeiterschaft, die zusammenhält, füreinander einsteht und immer wieder Kräfte mobilisiert, von denen niemand weiß, woraus sie diese Kraft schöpft“, betonte Lauxmann. „Eine Quelle ist sicher der Wunsch und auch die Befriedigung daraus für andere da sein zu können, helfen zu können und die Welt aus eigener Kraft und mit eigenem Handeln etwas besser machen zu können – für die Menschen, die uns hier anvertraut sind.“

Eberhard Abel, als Vertreter der Erben, betonte in seiner kurzen Ansprache die immer noch enge Verbundenheit mit dem Seniorenzentrum Aitrach. „Mit diesem Beitrag soll für die hervorragende Arbeit und Tätigkeit der Pflegekräfte unter der Leitung von Frau Tillich gedankt werden.“

Musikalisch umrahmt wurde das Herbstfest von Hans Mayer am Akkordeon und dem Ensemble „Joy of Voice“.