CDU Aitrach bleibt weiter in weiblicher Hand

Der CDU-Vorsitz in Aitrach bleibt weiterhin in weiblicher Hand. Die Mitgliederversammlung wählte die 45-Jährige selbstständige Dentalhygienikerin Ulrike Wiedenmann zur Nachfolgerin von Sandra Berger, wie die Partei mitteilt. Ihr dankte der CDU-Kreisvorsitzende Christian Natterer für ihren Einsatz in den vergangenen fünf Jahren als Ortsvorsitzende. Wiedenmann möchte, dass die CDU Aitrach auch weiterhin mit Veranstaltungen für die Bürger präsent bleibt und der gute Kontakt zur Kreis- und Landesregierung bestehen bleibt.

Berger hat ihren Posten freigemacht, da ihr bedingt durch den Umzug nach Memmingen zunehmend die Ortsnähe zum Verband gefehlt hat, heißt es in der Mitteilung weiter. Die ehemals jüngste Vorsitzende im Kreis bedaure dies sehr, da ihr die Vereinsarbeit viel Freude bereitet hat und sie in dieser Zeit viel dazu lernen konnte. Nun sei es jedoch an der Zeit, dass jemand mit Ortsverbundenheit und gemeindepolitischer Erfahrung den Vorsitz übernimmt.

Mit Wiedenmann sei dies auf jeden Fall gelungen, so die Mitteilung der CDU. Die Mutter von drei Kindern sei tief im Ort verwurzelt und gehörte in den vergangenen fünf Jahren dem Gemeinderat an. Sie selbst wünsche sich vor allem, dass die CDU auch weiterhin mit Veranstaltungen zu gemeindepolitischen Themen den Bürgern in Aitrach präsent bleibt. Zudem sei ihr eine Zusammenarbeit mit dem CDU-Ortsverband in Aichstetten und die Kontaktpflege zu Kreis- und Landtag sehr wichtig. Hier sollen ebenfalls Gelegenheiten des Austauschs geschaffen werden, heißt es.

Auch Aitrachs Bürgermeister und Kreisrat Thomas Kellenberger begrüßt die Anliegen der neuen Vorsitzenden. Er wünsche sich zudem einen Austausch über die Landesgrenzen hinweg zur CSU nach Memmingen. Denn eine der entscheidenden Fragen stelle auf Kreisebene momentan der Verkehrsverbund mit Memmingen dar. Ein weiteres wichtiges Thema, das es voranzutreiben gilt, sei die Elektrifizierung der Bahnstrecke München-Lindau. Mit ihr soll es ab Ende 2021 für die Bürger einen Vorteil geben, wenn wöchentlich im Stundentakt eine Fahrt in die Metropole München möglich sei.

Auch diese Themen möchte Wiedenmann bei ihrer zukünftigen Arbeit als neue CDU-Ortsvorsteherin berücksichtigen, heißt es abschließend.