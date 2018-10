Bunte Vogelschau in der Festhalle Aitrach

Mitglieder der Vogelfreunde Aitrach und des Vogelzuchtvereins Memmingen präsentieren am 3. und 4. November ihre Zuchterfolge in der Aitracher Festhalle in einer offenen Meisterschaft. Der Verein, der bereits seit 120 Jahren Vogelzucht betreibt, organisiert und zeigt bereits zum 18. Mal eine bunte Vogelschau in der Aitracher Festhalle, zu der auch heuer wieder zahlreiche interessierte Besucher erwartet werden. Diese können vor Ort am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr die Zuchterfolge vieler Vogelarten in Käfigen, Schaukästen, Großvolieren und rund in und um einen naturnahen Ententeich bestaunen.

Ausgestellt und von einer dreiköpfigen, kompetenten Jury bewertet werden dabei Nachzüchtungen von Kanarien, Mischlinge, Cardueliden (Finken), exotische Prachtfinken und Weichfresser, Wachteln und Ziertauben sowie Wellen- und Großsittiche. Als Belohnung für erfolgreiche Züchtungen werden Pokale, Urkunden sowie Plaketten und Rosetten vergeben. Schirmherr der Veranstaltung ist Bürgermeister Thomas Kellenberger.

Vereinsvorsitzender Frank Stützle rechnet bis zu 40 weiteren Ausstellern die heuer ihre Zuchtergebnisse präsentieren, zumal dies in diesem Jahr die einzige Vogelschau in unserer Region ist, bei der sich auch das Rahmenprogramm der zweitägigen Ausstellung sehen lassen kann. Anziehungspunkt für die kleinen Besucher dürfte wiederum ein ansprechend gestalteter Ententeich mit heimischen Wasservögeln sein, und auch in Großvolieren kann man viele Vögel, wie zum Beispiel Aras, Waldvögel und Großsittiche beobachten, die man teilweise sonst nur in freier Wildbahn entdecken kann, zudem gibt es viele nützliche Tipps von den Züchtern vor Ort.

Ein weiterer Anziehungspunkt ist auch eine reichlich bestückten Tombola, bei der man viele attraktive Preise gewinnen kann, und für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen ist für Speis und Trank gesorgt. Vorsitzender der Aitracher Vogelfreunde ist der Tannheimer Frank Stützle. Er übernahm im vergangenen Jahr den Vereinsvorsitz von Guido Valle, der den Verein gemeinsam mit Memmingen 1985 gründete und seit 1988 bis heute die turnusmäßig zweijährige Vogelausstellung in der Illertalgemeinde organisiert.