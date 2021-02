Bunte Fasnetswimpel schmücken Aitrach und Aichstetten

Ob Goisterhund, Luftschlangen, Prinzessin oder Clown – alles ist dabei: Grundschulkinder haben im Rahmen einer Malaktion des Kindertreffs farbenprächtige und kunstvoll gestaltete Wimpeln gestaltet.

Wie der Kindertreff Aitrach-Aichstetten mitteilt, gestalteten alle gemeinsam eine kunterbunte Fasnets-Wimpel-Girlande für jede Gemeinde. Der Einfallsreichtum der Kids war demnach kaum zu übertreffen, was man an den schönen, lustigen und vielfältigen Wimpeln sehen kann. Trotz Homeschooling machten so viele Grundschulkinder selbständig und voller Freude mit und überraschten mit dutzenden Wimpeln, die zu meterlangen Girlanden verbunden und im Dorf aufgehängt wurden.

Auch für den kommenden Oster-Kindertreff hat sich das Team schon interessante und außergewöhnliche Aktionen überlegt, heißt es in der Mitteilung.