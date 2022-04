Brücke auf der A96 wird saniert

Auf der Autobahn 96 Lindau-München wird ab Montag, 25. April, die Brücke über die L 260 bei Aitrach saniert. Daher kommt es für die Autofahrer zu Änderungen in der Verkehrsführung. Darauf weist die Autobahn GmbH des Bundes in einem Schreiben hin.

Im Zuge dieser Bauarbeiten wird der Verkehr in Fahrtrichtung München ab dem 25. April zum Standstreifen hin verschwenkt und verschmälert. In der Nacht zum 26. April wird einer der beiden Fahrstreifen des Verkehrs in Richtung Lindau mit auf die Gegenfahrbahn verlegt. Diese Verkehrsführung wird voraussichtlich bis zum 31. Mai aufrechterhalten.

Die Sanierung der Brücke in Fahrtrichtung Lindau erfolgt in zwei Bauabschnitten, sodass der zweite Fahrstreifen in Fahrtrichtung Lindau im ersten Bauabschnitt zum Mittelstreifen hin verschwenkt wird und im zweiten Bauabschnitt nach außen. Der Verkehr wird in jeder Verkehrsphase auf allen Fahrstreifen mit reduzierter Geschwindigkeit aufrechterhalten, heißt es in dem Schreiben weiter.

Der Verkehr auf der L 260 wird beim Auf- und Abbau des für die Erhaltungsmaßnahme nötigen Trag- und Arbeitsgerüstes sowie der Sanierung der Widerlager und Unterbauten halbseitig gesperrt und mit einer Ampelanlage geregelt. Der Gehweg wird in einem geschützten Bereich auf die Fahrbahn verlegt. Diese Arbeiten finden voraussichtlich vom 25. April bis 22. Juni 2022 statt. Die Autobahn GmbH bittet für die auftretenden Behinderungen um Verständnis.