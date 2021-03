Breitbandausbau: Aitrach nimmt Risiko in Kauf

Die Pandemie stellt die Gesellschaft in vielen Bereichen zunehmend vor eine Zerreißprobe. Das gilt auch für die Wangener Verwaltung. OB Michael Lang spricht in Sachen Corona generell von einer „extrem angespannten Lage“ in Wangen.

Die hat eine hohe Belastung für die Beschäftigten der Stadt als Konsequenz - und möglicherweise bald einschneidende Folgen: „Wir müssen uns überlegen, welche Einrichtungen wir schließen.“ Im Gemeinderat fand er zu dem Thema teils sehr emotionale Worte.