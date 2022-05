Bikerin prallt gegen Auto

Die Kontrolle über ihr Motorrad verloren hat eine 26-Jährige am Sonntag gegen 16 Uhr auf der Landesstraße zwischen Aitrach und Treherz.

Die Motorradfahrerin verlor nach Angaben der Polizei während der Fahrt die Kontrolle über ihre Maschine, stürzte in einer Kurve und rutschte gegen einen entgegenkommenden Pkw. Durch die Kollision erlitt die Bikerin Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrer Maschine und dem Citroen der 18-jährigen Entgegenkommenden entstand ein Schaden von insgesamt rund 10 000 Euro.