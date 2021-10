Bewusstloser Mann streift mit Auto Mittelplanke auf A 96 bei Aitrach

Ein 59-jähriger Autofahrer ist am Samstag gegen 17.40 Uhr auf der A 96 bei Aitrach nach links von der Fahrbahn abgekommen, hat die Mittelleitplanke gestreift und blieb dann bewusstlos in seinem Daimler-Benz sitzen. Der aus Österreich stammende Mann musste laut Polizei aus seinem Pkw geborgen und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt gewesen sein. Möglicherweise kam der Mann aufgrund eines medizinischen Notfalls von der Fahrbahn ab, so die Polizei weiter. Für die Rettungsmaßnahmen musste die Autobahn in Fahrtrichtung Memmingen bis um 19 Uhr gesperrt werden. Sachschaden entstand an der Leitplanke in Höhe von circa 500 Euro und am Pkw in einer Höhe von geschätzten 2500 Euro.