Betrunkener prallt mit Sprinter gegen Baum

Leicht verletzt worden ist ein 23-jähriger Autofahrer am Montag gegen 21.30 Uhr bei einem Unfall auf der Landesstraße 2009 im Bereich Untermuken. Der Mann war laut Polizei mit seinem Mercedes-Sprinter von Lautrach kommend in Richtung Untermuken unterwegs, als er zuerst nach rechts auf das Bankett und dann in die angrenzende Wiese geriet. Er streifte in der Folge einen an der Straße stehenden Baum und kollidierte nach einigen Metern mit einem weiteren Baum, der durch die Wucht des Aufpralls entwurzelt wurde. Dabei entstand am Sprinter ein Totalschaden von 35 000 Euro. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der 23-Jährigen betrunken war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von rund 1,7 Promille. Im Krankenhaus wurde daraufhin eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Die Freiwillige Feuerwehr Aitrach war mit elf Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz, um die Unfallstelle zu räumen.