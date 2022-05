Benefiz-Schlagerfestival zugunsten des Kinderhospiz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Musikalische Geschenke hatten auch die Stars des Abends nach Aitrach mitgebracht. Um 18.30 Uhr begrüßte die singende Moderatorin Sonja Weissensteiner gemeinsam mit ihren beiden Co-Moderatoren Salvatore e Rosario das Publikum, ehe der erste Gast des Abends Nadin Meypo das Publikum musikalisch einstimmte. Bei ihrem Auftritt bewies die fröhliche Sängerin, dass sie im Moment einen echten Lauf hat und absolutes musikalisches Know how besitzt.

„Liebe total“ hieß es beim nächsten Gast auf der Bühne. Simon Wild begeisterte mit seiner Steirischen Harmonika die Besucher in Aitrach.

„Schön ist das Leben“ ein Motto, welches Manuela Fellner wie eine Prägung auf dem Herzen trägt. Mit ihrem Schweizer Charme verzauberte sie das Publikum sofort. Ebenso stellte sie musikalisch fest, dass es schöne Männer überall gibt.

In die Zeit der Kultschlager entführten uns musikalisch 3mal1. Die Geschwister aus Bisingen besangen unter anderem „Lady Sunshine und Mister Moon“ und „Vom Stadtpark die Laternen“.

Stefano nahm sein Publikum musikalisch mit in seine Träume, ehe er zur „Costa Romantica“ reiste.

Nun war es Zeit für die Sommerhitkönigin Pauline auf die Bühne zu gehen. Sie ist ein echter „Schmetterling“ in der Schlagerwelt. Bei ihr durfte natürlich in großer Hit „Sommer in Marseille“ nicht fehlen.

Nach der Pause bot die Formation „Joy of Voice STAGE ART“ eine musikalische Top Revue auf der Bühne dar, welche von Elvis bis Udo Jürgens reichte.

Überraschungsgast Daniel Hochsteiner begeisterte mit seinen Jongleur Nummern. Das Publikum war hin und weg von seiner Darbietung.

Ihren ersten Auftritt nach schwerer Krankheit hatte Marleen. Die taffe Schweizerin begeisterte das Publikum mit ihrem Charme und ihrer großen Herzlichkeit.

Salvatore e Rosario brachten mit ihrem Auftritt die Halle zum Kochen. Mit „Amore mio“ oder ihrer „Achterbahn“ heizten sie dem Publikum so richtig ein. Für ein Highlight des Abends sorgten die Beiden gemeinsam mit Sonja Weissensteiner und „Sempre, Sempre“ im Duett.

Melodien fürs Herz gab es mit der bezauberten Mara Kayser. Unter anderem besang sie ihre Erfolgsmelodie „Morgensterne schweigen“.

Den krönenden Abschluss des Abends besiegelte Christian Lais mit einem Hit Feuerwerk seiner Erfolgsmelodien.

Trotz der späten Stunde riss er das Publikum förmlich von den Sitzen. Die Stars verabschiedeten sich gemeinsam mit „Buona Notte“.