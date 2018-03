Beim Dominotag braucht’s Geduld und Fingerspitzengefühl

Erst bauen, dann umstoßen: Mit mehr als 5000 Dominosteinen sind am Mittwochnachmittag in der Aitracher Turnhalle 24 Mädchen und Jungen beim Kindertreff beschäftigt gewesen.

Die Kinder, allesamt Erst- bis Drittklässler, wurden in fünf Gruppen aufgeteilt und durften ganz selbstständig ihre Bahnen aufbauen. Beim Umgang mit den kleinen bunten Steinen war nicht nur Kreativität gefragt, sondern auch viel Geduld und noch mehr Fingerspitzengefühl. Und trotz aller Vorsicht fiel dann doch immer wieder mal ein Dominostein um, brachte so eine Kettenreaktion in Gang – und die Arbeit vieler Minuten war zerstört. In welcher Gruppe das gerade passiert war, war meist unüberhörbar: „Och nee, nicht schon wieder.“

Ganz wichtig war es daher, so etwa jeden halben Meter Sicherungen einzubauen, damit sich der Schaden in Grenzen hält. Aber wie das so ist beim Arbeiten mit Begeisterung: Man vergisst halt auch mal was.

Bevor der Frust zu groß wurde oder gar Tränen flossen, kamen die Betreuerinnen Sabine Misikowski und Julia Welsing, um zu trösten und neuen Mut zuzusprechen. Letztere ist die Kinder- und Jugendbeauftragte der Gemeinde und Schulsozialarbeiterin in Aitrach und Aichstetten. Unterstützt wurden die beiden Frauen am Mittwoch von den jungen Praktikanten Yana, Kathrin und Tobi.

Moralisch unterstützt und durch eine Vesperpause zwischendurch frisch gestärkt bauten die Kinder trotz manchen Rückschlags drei Stunden unverdrossen an ihren Dominobahnen. Die Ursprungsidee, am Ende ein großes Bild zu legen, musste zwar aufgegeben werden. Aber dafür gab’s am Ende gleich fünfmal Mal Grund für Applaus, als die Gruppen jeweils ihre kleinen Kunstwerke umfallen ließen.

Zum „Dominotag“ hatte das Kinder- und Jugendbüro der Gemeinde Aitrach eingeladen. Das veranstaltet jeden Monat einen Kindertreffen, zu dem Aitracher und Aichstettener eingeladen sind. 16 bis 20 Mädchen und Jungen kämen im Schnitt, berichtet Julia Welsing. Das Programm ist mannigfaltig, reicht vom Plätzchenbacken bis zum Erlebnisspaziergang im Wald.

Das Kinder- und Jugendbüro organisiert außerdem jedes Jahr das Sommerferienprogramm der Gemeinden Aitrach und Aichstetten.