Bei Spende 75 ist Schluss

Blutspenden lohnt sich: Zum einen, weil mit dem kostbaren Lebenssaft Schwerkranken und Unfallopern geholfen werden kann, zum anderen für die fleißigen Spender, die für ihr Engagement für die Allgemeinheit große Anerkennung in der Gesellschaft finden.

Dies honoriert auch die Gemeinde Aitrach. Alle zwei Jahre werden verdiente Blutspenderinnen und Blutspender von der Gemeinde und dem DRK geehrt und ausgezeichnet. Sechs von den insgesamt dreizehn Spenderinnen und Spendern wurden im Rahmen einer kleinen Feier im Gasthaus „Rössle“ geehrt. Bürgermeister Thomas Kellenberger, die DRK-Ortsvorsitzende Monika Eisele und Bereitschaftsleiterin Elvira Müller übergaben Urkunden und goldene Ehrennadeln für 10-, 25- , 50- und 75-maliges Spenden. Zur weiteren Belohnung gab es ein schmackhaftes Essen und kühle, blutbildende Getränke.

Insgesamt standen heuer 13 Frauen und Männer auf der Liste der zu Ehrenden, darunter auch Manfred Depfenhart, der bereits 75 Mal Blut gespendet hat. Für den 73-jährigen war dies heuer jedoch altersbedingt die letzte Spende, obwohl er nach eigener Aussage locker noch locker die hundertste Spende erreichen könnte. Nach dem Motto „Hilfe von Mensch zu Mensch“ werde auf dem Land fleißig Blut gespendet, lobte Gemeindechef Kellenberger, dabei werde eine große Leistung erbracht, und Spenden seien dringend notwendig. Denn im Hinblick auf den demografischen Wandel werde der Bedarf an Blutspenden kontinuierlich steigen, schon jetzt werden mehrheitlich ältere Menschen versorgt. Lobenswert dabei sei auch immer wieder der Einsatz des DRK-Ortvereins Aitrach, deren Mitglieder bei den Blutspendeterminen zur Betreuung und zum Ablauf der Veranstaltung beitragen. Viele Rotkreuzler wirken zudem nicht nur als Betreuer während der Blutspendeaktion in der Halle, sondern sind auch auf der Spenderliege als Spender aktiv . Dies bewies unter anderem heuer wieder Wendelin Limburg für 50-maliges Spenden. Auch er wird wieder beim nächsten Blutspendetermin in Aitrach am 3. Juli in der Aitracher Turn- und Festhalle ab 14 Uhr dabei sein. (olas)