Bei Kanalsanierungen gibt es Licht am Ende des Tunnels

Kanalsanierungen sind auch in der Gemeinde Aitrach ein Dauerbrenner, denn im Laufe der Jahre entstehen und entstanden hier Schäden im Kanalnetz, die bei Überprüfungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung in den Jahren 2009/2010 festgestellt wurden.

Bei diesen Kontrollen wurden seinerzeit etwa 70 Prozent des gesamten Kanalnetzes auf Aitracher Gemarkung überprüft. Die Ergebnisse wurden in fünf Schadensklassen (1-5) eingeteilt und dokumentiert, davon mussten die starken Schäden (Klasse 4) kurzfristig und die sehr starken Schäden (Klasse 5) umgehend saniert werden.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung schilderte Kämmerer Johannes Simmler die bereits erfolgten Maßnahmen zur Sanierung der Kanäle der Illertraße in Aitrach und „Auf dem Bühl“ in Mooshausen. Die in der sogenannten offenen Bauweise (Neuverlegung des Kanals) in den Jahren 2015/16 durchgeführten Arbeiten, eine Inlinersanierung war dabei technisch und wirtschaftlich nicht zu realisieren, verursachten Gesamtkosten von insgesamt 220 000 Euro, allein für die Kanäle. Für die Jahre 2018/19 folgen nun weitere Sanierungen an verschiedenen Standorten, die jedoch diesmal mittels Inliner oder Robotern durchgeführt werden können, dafür sollen im Haushalt (2018) 100 000 Euro eingestellt werden. Wo und welche Abschnitte im Kanalnetz hierbei sanierungsbedürftig sind und die Kosten hierzu, erläuterte Dirk Theoboldt vom zuständigen Ingenieurbüro.

Ein großer Sanierungsbrocken kommt dann auf die Gemeinde in den Jahren 2020/21 zu, dann steht die Komplettsanierung der Hermann-Krum-Straße im Aitracher Industriegebiet „Ferthofen“ auf dem Plan, mit dem dann die Vorgaben aus den Untersuchungen abgearbeitet und erfüllt werden können. Dabei geht es dann bei der Hermann-Krum-Straße um Gesamtkosten von eine Millionen Euro für Wasser, Kanal, Straße, Beleuchtung usw. Damit wären dann die dringendsten Hausaufgaben erledigt und der Fahrplan abgearbeitet, so Bürgermeister Thomas Kellenberger, aber „wir können nur das tun, was finanziell möglich ist, wir sind aber auf einem guten Weg.“ Im Jahr 2020 erfolgt die nächste turnusmäßige Gesamtbefahrung des Kanalnetzes. (olas)